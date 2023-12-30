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        MEÜ'de kalp damarı tıkanıklığına neden olan spesifik genler araştırılacak

        Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) kalp damarı tıkanıklığına neden olan spesifik genlerin araştırılması için bilimsel çalışma gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 13:44 Güncelleme: 30.12.2023 - 14:03
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        MEÜ'de kalp damarı tıkanıklığına neden olan spesifik genler araştırılacak
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        Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) kalp damarı tıkanıklığına neden olan spesifik genlerin araştırılması için bilimsel çalışma gerçekleştirilecek.

        MEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdal Arslan yürütücülüğünde "Koroner Arter Hastalarının Aterosklerotik Plaklarında CircRNA İfade Düzeylerinin Araştırılması" kapsamında proje hazırlandı.

        TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında, kalp damarlarında tıkanıklık olan hastalardan doku örnekleri alınarak yeni nesil gen grupları araştırılacak ve bu genlerin hastalıkla ilişkisi tespit edilecek.

        Çalışmada elde edilen bulgularla önemli bulunan genler düzenlenecek ve hastalığı önlemeye yönelik yeni stratejilerin geliştirilmesine altyapı oluşturulacak.

        Prof. Dr. Serdal Arslan, gazetecilere, dünyada ölüm oranı en yüksek hastalık grubunun kalp damar hastalıkları olduğunu söyledi.

        Sigara içme, obezite, yanlış beslenme, hareketsizlik gibi durumların kalp hastalığını tetiklediğini dile getiren Arslan, proje kapsamında çevresel etkiler sonucunda değişen genleri tespit etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

        Yapacakları çalışma hakkında bilgi veren Arslan, şöyle devam etti:

        "Kalp damarlarının tıkanmasına neden olan genleri belirlediğimizde spesifik ilaç hedeflerini tespit edeceğiz. Dünyada ilk olan bir proje, özellikle kardiyovasküler hastalıklarda hastalığın tedavisine yönelik bundan sonraki stratejileri geliştirmemizi sağlayacak. Yaklaşık 3 yıl sürecek bu proje sonunda, hedef genlerimizi belirlediğimizde, bunların tedavisine yönelik de yeni projeler geliştirerek kardiyovasküler hastalıkların tedavisi için ilaç geliştirmeyi amaçlıyoruz."

        Arslan, süreç içerisinde belirleyecekleri genlerin ilaç potansiyeline sahip olup olmadığını görmek istedikleri belirtti.

        Serdal Arslan, çalışmaya destek veren TÜBİTAK ve MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar'a teşekkür etti.

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