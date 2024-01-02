Mersin'de tırda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan tırda hasar oluştu.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yabancı plakalı tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde refüje çarptıktan sonra alev aldı.

İhbar üzerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

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