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        Mersin'de tırda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan tırda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 10:07 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:07
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        Mersin'de tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan tırda hasar oluştu.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yabancı plakalı tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde refüje çarptıktan sonra alev aldı.

        İhbar üzerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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