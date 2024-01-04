Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de "Yaparak Yaşayarak Öğrenme Merkezi" açıldı

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, öğrencilere günlük hayat becerileri kazandırmak amacıyla hazırlanan "Yaparak Yaşayarak Öğrenme Merkezi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:18 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de "Yaparak Yaşayarak Öğrenme Merkezi" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, öğrencilere günlük hayat becerileri kazandırmak amacıyla hazırlanan "Yaparak Yaşayarak Öğrenme Merkezi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce imzalanan protokol sonrasında yapımı tamamlanan Gündoğdu Mahallesi'ndeki merkezin açılışına Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Vali Pehlivan, merkezin açılışında, bilginin kalıcılığı kavramının üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu söyledi.

        Öğrenilen konunun kalıcı hale gelmesinin önem arz ettiğini belirten Pehlivan, içinde bulunulan çağın hızla geliştiğini ve değiştiğini dile getirdi.

        Bilgi, teknoloji konusunda dünyadaki gelişmelerin takip edilmesi ve bu süreci yönlendirecek nesillerin yetiştirilmesinin önemine değinen Pehlivan, şöyle konuştu:

        "İşin ulusal ve uluslararası boyutu, gidişatı ve benzeri birçok detayı var. Bu detaylar gündemdeyken böyle bir merkezi açmak, bu gidişata ve gelişmelere Akdeniz ilçemizden kapı açmış, aralamış oluyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı erken yaşlarda bilimle, teknolojiyle tanışmasına rehberlik edecek bir merkeze sahip oluyoruz. Bu merkezler ne kadar artarsa çocuklarımızın da ilgisi artacaktır."

        Pehlivan, eğitimle ilgili her konuda devletin tüm imkanıyla öğrencilerin yanında olduğunu belirterek, bu merkezin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Mustafa Gültak da merkezden diğer ilçelerdeki öğrencilerin de faydalanacağını ifade etti.

        Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek de merkezin öğrencilere fayda sağlayacağını ve burada yer alan eğitim materyalleriyle çocukların yaparak, yaşayarak öğreneceklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından protokol ve öğrenciler merkezin açılışını gerçekleştirdi.

        Açılışın ardından Vali Pehlivan, öğrencilerle merkezdeki atölyeleri gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        2024'ün önemli gök olayları
        2024'ün önemli gök olayları
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        3 bıçakla aile katliamı yapmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        3 bıçakla aile katliamı yapmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Kira enflasyonu zayıflıyor
        Kira enflasyonu zayıflıyor

        Benzer Haberler

        Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Mersin'de intern doktoru tüfekle yaralayan sanık hakim karşısında
        Mersin'de intern doktoru tüfekle yaralayan sanık hakim karşısında
        İntörn doktor Nida Nur'u 6 el ateş edip sakat bıraktı, `Öldürme niyetim yok...
        İntörn doktor Nida Nur'u 6 el ateş edip sakat bıraktı, `Öldürme niyetim yok...
        Uzmanından karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı
        Uzmanından karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı
        Mersin Büyükşehir Belediyesinde 667 işçinin işten çıkarılmasına soruşturma
        Mersin Büyükşehir Belediyesinde 667 işçinin işten çıkarılmasına soruşturma
        Filistin'e 2 bin 334 ton yardım malzemesi taşıyan gemi Mersin'den uğurlandı
        Filistin'e 2 bin 334 ton yardım malzemesi taşıyan gemi Mersin'den uğurlandı