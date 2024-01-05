Hatayspor, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde çıktığı 17 karşılaşmada 19 puan toplayan ve haftaya 13. sırada giren Hatay ekibi, oynadığı müsabakalarda kalesinde 24 gol görürken, rakip fileleri 25 kez havalandırdı.

Hatayspor kafilesi, bugün hava yoluyla Rize'ye hareket edecek.

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