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        Hatayspor, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 09:10 Güncelleme: 05.01.2024 - 09:10
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        Hatayspor, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

        Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Ligde çıktığı 17 karşılaşmada 19 puan toplayan ve haftaya 13. sırada giren Hatay ekibi, oynadığı müsabakalarda kalesinde 24 gol görürken, rakip fileleri 25 kez havalandırdı.

        Hatayspor kafilesi, bugün hava yoluyla Rize'ye hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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