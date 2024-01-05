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        MEÜ'de KKKA hastalığına neden olan spesifik genler araştırılacak

        Mersin Üniversitesinde (MEÜ) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan spesifik genlerin araştırılması için bilimsel çalışma gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 13:19 Güncelleme: 05.01.2024 - 13:44
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        MEÜ'de KKKA hastalığına neden olan spesifik genler araştırılacak
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        Mersin Üniversitesinde (MEÜ) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan spesifik genlerin araştırılması için bilimsel çalışma gerçekleştirilecek.

        MEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdal Arslan yürütücülüğünde "Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı Patogenezinde circRNA Ekspresyon Profillerinin Araştırılması" kapsamında proje hazırlandı.

        TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında, KKKA hastalığı özelinde viral enfeksiyonların tedavisine model olabilecek genetik araştırma yapılacak.

        Arslan, gazetecilere, KKKA hastalığında spesifik genleri çalışmak istediklerini ve bu çalışmanın dünyada ilk olma özelliğini barındırdığını söyledi.

        Kovid-19 ile viral enfeksiyonların dünyada hızla salgına dönüştüğünü hatırlatan Arslan, bu durumun insan hayatı ve ülke ekonomisini etkilediğini belirtti.

        KKKA'nın Kovid-19'a benzer bir virüs olduğunu dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

        "Biz burada her bir hastanın, bu hastalığa verdiği cevapla ilgili genleri araştırmayı amaçlıyoruz. Bu genleri bulduğumuzda hastalıktan ölüm, hayatta kalma ya da uzun süre hastanede yatma sebeplerini ortaya koymuş olacağız. Aynı zamanda hastalığın şiddetli geçmesi ve ölüme neden olan genleri tespit ettiğimizde bu genleri düzenleyerek hastalığı tedavi etmeyi amaçlıyoruz. Viral enfeksiyonların tedavisine yönelik bir ilaç geliştirebilirsek birçok insanın hayatını kurtarma şansımız olacak."

        Arslan 2 sürdürecekleri projede ilerleme olduğunda hastalığın tedavisine yönelik ilaç geliştirme aşamasına geçeceklerini vurguladı.

        Galeri
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        Galeri

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