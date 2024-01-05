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        Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 13:37 Güncelleme: 05.01.2024 - 13:37
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        Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Hatayspor, Mersin Stadı'nda antrenman yaptı.

        Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde 1 saat 15 dakika süren idmanda, pas, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

        Hatay ekibinde cezalı olan Rigoberto Rivas, Çaykur Rizepor maçında forma giyemeyecek.

        Hatayspor kafilesi, bugün hava yoluyla Rize'ye hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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