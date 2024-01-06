Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Tarsus'ta AK Partili kadınlardan "Sıkma Şenliği"

        Tarsus ilçesinde AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Sıkma Şenliği" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:16 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarsus'ta AK Partili kadınlardan "Sıkma Şenliği"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarsus ilçesinde AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Sıkma Şenliği" yapıldı.

        Tarsus’un tarihi ve turistik yerlerinden olan Eshab-ı Kehf mevkisinde etkinlik gerçekleştirildi.

        AK Parti Tarsus ilçe Başkanı İlker Uyar, özellikle hafta sonları binlerce kişinin ziyaret ettiği böyle bir mekanda düzenlenen etkinlik aracılığıyla halkla buluşmaya devam edeceklerini söyledi.

        AK Parti Tarsus Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yurtoğlu da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine ciddi şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

        Etkinlikte vatandaşlara sıkma ve ayran ikram edildi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Blinken Türkiye'de
        Blinken Türkiye'de
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Krunic için resmi açıkla geldi!
        Krunic için resmi açıkla geldi!
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Volkan Konak'a suç duyurusu
        Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Volkan Konak'a suç duyurusu
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        85 yaşında ikizleri oldu
        85 yaşında ikizleri oldu
        Bahçeli'den rejim mesajı
        Bahçeli'den rejim mesajı
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Almanya'da sel uyarısı
        Almanya'da sel uyarısı
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        Ayla Algan'a veda edildi
        Ayla Algan'a veda edildi
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Perisic sürprizi!
        Perisic sürprizi!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Mersin'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Mersin'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Mersin'de kepçeyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
        Mersin'de kepçeyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
        GİŞELERDE BETON BARİYERE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 6 YARALI
        GİŞELERDE BETON BARİYERE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 6 YARALI
        Gişelerde beton bariyere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 6 yaralı
        Gişelerde beton bariyere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 6 yaralı
        Mersin'de motosikletin çarptığı bisikletli öldü
        Mersin'de motosikletin çarptığı bisikletli öldü
        Mersin'de 100 bin makaron ele geçirildi
        Mersin'de 100 bin makaron ele geçirildi