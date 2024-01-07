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        Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

        Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ile karşılaşacağı Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 19:26 Güncelleme: 07.01.2024 - 19:26
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        Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
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        Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ile karşılaşacağı Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasının hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre, 10 Ocak Çarşamba günü Mersin Stadyumu'nda Gaziantep FK'yi konuk edecek Hatayspor, Silifke Şehir Stadyumu'nda antrenman yaptı.

        Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, yenilenme, pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

        Bordo-beyazlı ekip, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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