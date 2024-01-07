Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 19:44 Güncelleme: 07.01.2024 - 19:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Sinem Tetik Akbayrak, Muhammed Murat Zafer, Fatma Öztürk

        ÇBK Mersin: Asena Yalçın 19, Williams 15, Derin Yaya 8, Sinem Ataş 10, Meltem Avcı, Kiss 9, Melis Gülcan 5, Cornelius 4, Hollingsworth 9,

        BOTAŞ: Weaver 17, Mack 14, Manolya Kurtulmuş 18, Allen 17, Reimer 15, Hatice Pelin Gülçelik, Buket Ünal, Burcu Büyükayan, Ceren Taylan 2

        1. Periyot: 20-21

        Devre: 38-44

        3. Periyot: 56-59

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        Cengiz'le Fener alayı!
        Cengiz'le Fener alayı!
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Cengiz Ünder şov!
        Cengiz Ünder şov!
        Geçen yıldan ders çıkarılmış!
        Geçen yıldan ders çıkarılmış!
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Ankara'dan gittiği Düzce'de cesedi bulundu
        Ankara'dan gittiği Düzce'de cesedi bulundu
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
        Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
        7 aylık hamile eşini satırla öldürdü (3)
        7 aylık hamile eşini satırla öldürdü (3)
        Mersin'de kocasının demir çubukla darbettiği öne sürülen kadın öldü
        Mersin'de kocasının demir çubukla darbettiği öne sürülen kadın öldü
        7 aylık hamile eşini satırla öldürdü (2)
        7 aylık hamile eşini satırla öldürdü (2)
        7 aylık hamile eşini satırla öldürdü
        7 aylık hamile eşini satırla öldürdü
        Mersin'de fuhşa zorlanan 4 kadın kurtarıldı, 1 gözaltı
        Mersin'de fuhşa zorlanan 4 kadın kurtarıldı, 1 gözaltı