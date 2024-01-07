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        GÜNCELLEME - Mersin'de kocasının demir çubukla darbettiği öne sürülen kadın öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, kocasının demir çubukla darbettiği öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 13:52 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:52
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        GÜNCELLEME - Mersin'de kocasının demir çubukla darbettiği öne sürülen kadın öldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, kocasının demir çubukla darbettiği öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

        M.B'nin (45), Bolatlı Mahallesi'ndeki müstakil evde karısı Serap B'yi (46) darbettiği ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        İkamete giren ekipler, başına demir çubukla vurulan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İncelemenin ardından 3 çocuk annesinin cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Evden 5 yaşındaki torununu yanına alıp kaçan zanlının, çocuğu Yenice Mahallesi'ndeki bir yakınına bıraktığı öğrenildi.

        M.B'nin, gasp ve cinayet suçlarından hüküm giydiği, geçen yıl tahliye edildiği belirlendi.

        Katil zanlısının, polis merkezine teslim olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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