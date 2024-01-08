Tarsus'ta süt üreticilerine inek desteği

Mersin'in Tarsus ilçesinde, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında 10 süt üreticisine 65 gebe inek verildi.

Tarsus Süt Üreticileri Birliğince, Ziraat Bankası ile imzalanan protokolle temin edilen 65 gebe inek, birlik üyesi 10 üreticiye ulaştırıldı.

Birlik Başkanı Danyal Avşar, gazetecilere, üreticilere kredi desteği sağlanan proje kapsamında 115 kişiye 900 büyükbaş teslim edileceğini söyledi.

Çalışmanın süreceğini belirten Avşar, üreticilere kolaylık diledi.

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