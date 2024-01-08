Mersin'de karısını öldüren zanlı tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, karısını öldürdükten sonra polise teslim olan şüpheli tutuklandı.

Bolatlı Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde, dün 3 çocuk annesi eşi Serap B'yi (46) başına demir çubukla vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfadesinde, cinayeti itiraf ettiği öğrenilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.B. tutuklandı.

- Olay

Tarsus ilçesi Bolatlı Mahallesi'nde dün, müstakil evde M.B'nin, karısı Serap B'yi darbettiği ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen ekipler, başına demir çubukla vurulan kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

İncelemenin ardından cenaze, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Evden 5 yaşındaki torununu yanına alıp kaçan zanlının, çocuğu Yenice Mahallesi'ndeki bir yakınına bıraktığı öğrenilmişti.

Gasp ve cinayet suçlarından hüküm giydiği, geçen yıl tahliye edildiği belirlenen M.B, polis merkezine teslim olmuştu.

Üç çocuk annesi Serap B’nin cenazesi, ilçedeki Bolatlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

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