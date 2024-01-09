Hatayspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme müsabakasında yarın Mersin'de karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatayspor, yarın saat 17.00'de Mersin Stadı'nda oynanacak maçın son antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde maçın oynanacağı statta yapılan idmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.