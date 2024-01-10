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        Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü yakalandı

        Mersin'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 09:13 Güncelleme: 10.01.2024 - 09:13
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        Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü yakalandı
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        Mersin'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, düzenlenen operasyonda "kasten öldürme, taksirle öldürme, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan 13 hükümlü yakalandı.

        İşlemlerinin ardından 13 hükümlü cezaevine gönderildi.​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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