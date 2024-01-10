Mersin'de sağlık çalışanlarına moral konseri verildi

Orkestra şefliğini kanun virtüözü Ahmet Baran'ın yaptığı Terennüm İyilik Korosu, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık personellerine moral konseri verdi.

Türkiye'de ve yurt dışında verdiği konserlerle bilinen Ahmet Baran'ın şefliğindeki 50 kişiden oluşan koro, hastanenin konferans salonunda sahne aldı.

Moral etkinliğine katılan sağlık çalışanları, seslendirilen şarkılara eşlik etti.

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı, konserin ardından Baran'a plaket takdim etti.

Aydınlı, AA muhabirine, etkinliğin güzel anlara sahne olduğunu söyledi.

Şarkıları dinlerken keyif aldıklarını belirten Aydınlı, "Sağlık camiası olarak geçen yıl oldukça zorlu bir sene geçirdik. Her ne olursa olsun bu yükün altından kalkmayı bildik ama biraz da psikolojik desteğe ihtiyacımız vardı. O yüzden moral motivasyon günleri önemli. Tüm çalışanlarımız gayet mutluydu. Parçalara eşlik ettiler, müzikle ruhlarını beslediler." diye konuştu.

Ahmet Baran da anlamlı bir konsere imza attıklarını kaydetti.