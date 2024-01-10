Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 18:00 Güncelleme: 10.01.2024 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:Mersin

        Hakemler:Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Maksimovic, Kilama, Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam, Aburjania, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg

        Gaziantep FK: Nita, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, M'Bakata, Morais, Jevtovic, Eskihellaç, Maxim, Ogün Özçiçek, Dragus

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Eski eşine şiddet uyguladığı da ortaya çıktı!
        Eski eşine şiddet uyguladığı da ortaya çıktı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Soyguncular kuyumcuyu vurdu!
        Soyguncular kuyumcuyu vurdu!
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        ABD, Husilere ait İHA ve füzeyi düşürdü
        ABD, Husilere ait İHA ve füzeyi düşürdü
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı

        Benzer Haberler

        Mersin'de sağlık çalışanlarına moral konseri verildi
        Mersin'de sağlık çalışanlarına moral konseri verildi
        Mersin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
        Mersin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
        Mersin'de sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Mersin'de sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü yakalandı
        Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü yakalandı
        Hatayspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
        Hatayspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
        Karaköy'de tramvayın kamyoneti metrelerce sürüklendiği anlar
        Karaköy'de tramvayın kamyoneti metrelerce sürüklendiği anlar