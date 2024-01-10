Stat:Mersin

Hakemler:Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Maksimovic, Kilama, Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam, Aburjania, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg

Gaziantep FK: Nita, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, M'Bakata, Morais, Jevtovic, Eskihellaç, Maxim, Ogün Özçiçek, Dragus

MERSİN

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