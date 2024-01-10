Stat:Mersin

Hakemler:Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Maksimovic, Kilama, Kerim Alıcı (Dk. 46 Ghoulam), Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam, Aburjania (Dk. 46 Dadashov), Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru (Dk. 78 Hodzic), Rivas (Dk. 69 Fernandes), Strandberg (Dk. 70 Lamkel Ze)

Gaziantep FK: Nita, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, M'Bakata, Morais, Jevtovic, Mustafa Eskihellaç (Dk. 66 Markovic), Maxim (90+3 Furkan Soyalp), Ogün Özçiçek, Dragus (Dk. 80 Riascos)

Sarı kartlar: Dk. 51 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 62 Kilama, Dk. 75 Dadashov (Hatayspor)

MERSİN

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