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        Silifke'de 2023'te çeşitli suçlardan aranan 943 kişi yakalandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde, geçen yıl çeşitli suçlardan arananlara yönelik çalışmalarda 943 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:56 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:56
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        Silifke'de 2023'te çeşitli suçlardan aranan 943 kişi yakalandı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde, geçen yıl çeşitli suçlardan arananlara yönelik çalışmalarda 943 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2023'te haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Yıl boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 943 kişi yakalandı.

        Şüphelilerden 273'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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