Silifke'de 2023'te çeşitli suçlardan aranan 943 kişi yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, geçen yıl çeşitli suçlardan arananlara yönelik çalışmalarda 943 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2023'te haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Yıl boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 943 kişi yakalandı.

Şüphelilerden 273'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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