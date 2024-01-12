MDOB, "Muhteşem Gatsby" romanından uyarlanan baleyi sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), romantik gerilim türündeki dünya klasiği "Muhteşem Gatsby" romanından uyarlanan baleyi sanatseverlerle buluşturacak.

MDOB tarafından, İrlanda asıllı ABD'li yazar Francis Scott Key Fitzgerald'ın başyapıtından uyarlanan bale, 16 Ocak Salı günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İki perdelik bale formatıyla sahnelenen "Muhteşem Gatsby" eserinin koreografisini ve librettosunu Volkan Ersoy ile Armağan Davran üstlenecek.

Orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen'in yaptığı balenin dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, ışık tasarımını Tarı Deniz gerçekleştirecek.

"Muhteşem Gatsby" balesi 18 Ocak Perşembe günü de aynı yer ve saatte icra edilecek.