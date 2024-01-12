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        Mersin sahilinde sergilenen tarihi gemi çürüme nedeniyle kaldırılıyor

        Mersin sahilinde sergilenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli adlı tarihi gemi çürüme nedeniyle bulunduğu bölgeden kaldırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 14:03 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:13
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        Mersin sahilinde sergilenen tarihi gemi çürüme nedeniyle kaldırılıyor
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        Mersin sahilinde sergilenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli adlı tarihi gemi çürüme nedeniyle bulunduğu bölgeden kaldırılıyor.

        Adnan Menderes Bulvarı sahilinde sergilenen ve 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ele geçirilen gemi, düzenli olarak bakımının yapılmasına rağmen nem ve deniz suyuna maruz kalması yüzünden çürümeye başladı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, durumu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bildirdi. Uzmanların yaptığı incelemede geminin çürüdüğü tespit edildi.

        Makine ve Kimya Endüstrisi ekipleri tarihi geminin sökülerek hurdaya çıkarılması için çalışma yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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