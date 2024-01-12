Akdeniz'de asfalt plenti tesisi kuruldu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde asfalt plenti tesisi kuruldu.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Şahinbey Belediyesince hibe edilen asfalt plenti, Kürkçü Mahallesi'ne kuruldu.

Tesiste bir ayda 10 bin 679 ton sıcak asfalt üretimi gerçekleşti. Üretilen asfaltın serimi, ihtiyaç duyulan mahallelere belirlenen program doğrultusunda yapılacak.​​​​​​​

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