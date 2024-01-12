Hatayspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Mersin'de karşılaşacağı Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatayspor, yarın saat 13.30'da Mersin Stadı'nda oynanacak maçın son antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde maçın oynanacağı statta yapılan idmanda futbolcular 5'e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalıştı.

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