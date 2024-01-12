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        Mersin'de kalp masajıyla hayata döndürülen çocuğun tedavisi sürüyor

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kalp masajıyla hayata döndürülen 13 yaşındaki çocuğun tedavisi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 17:27 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:27
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        Mersin'de kalp masajıyla hayata döndürülen çocuğun tedavisi sürüyor
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kalp masajıyla hayata döndürülen 13 yaşındaki çocuğun tedavisi devam ediyor.

        Balıkçı barınağı sahilinde, dün denize giren H.M. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

        Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan H.M. ve yanındaki çocuğa, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen H.M'nin hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

        Akdeniz ilçesinde dün balıkçı barınağı sahilinde denize girdikten bir süre sonra çırpınmaya başlayan H.M. ve yanındaki çocuk çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çocuklardan birinin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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