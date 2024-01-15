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        Mersin'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 00:45 Güncelleme: 15.01.2024 - 00:49
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        Mersin'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'ndeki metruk bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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