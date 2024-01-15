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        Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Sakaryaspor'u konuk edecek

        Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 11:21 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:21
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        Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Sakaryaspor'u konuk edecek
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        Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor'u konuk edecek.

        Mersin Stadı'ndaki müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

        Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.

        Kupaya 3. eleme turundan dahil olan Hatay ekibi, Sarıyer'i 2-0, sonraki turda da Düzce Cam Düzcespor'u 2-1 yenerek 5. eleme turuna yükselmişti.

        Organizasyona 4. eleme turunda katılan Sakaryaspor ise Ankaraspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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