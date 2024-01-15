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        Mersin'de kamyonetin çarptığı engelli köpek tedaviye alındı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonetin üzerinden geçmesi sonucu yaralanan engelli köpek, belediye ekiplerince tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 17:27 Güncelleme: 15.01.2024 - 18:00
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        Mersin'de kamyonetin çarptığı engelli köpek tedaviye alındı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonetin üzerinden geçmesi sonucu yaralanan engelli köpek, belediye ekiplerince tedavi altına alındı.

        Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre, Yunus Emre Mahallesi'nde bir aracın yoldaki köpeğin üzerinden geçtiği ihbarı üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğüne bilgi verildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, sahipsiz ve engelli olduğunu belirledikleri yaralı köpeği Tarsus Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

        Veterinerler tarafından muayene edilen köpek, tedavi altına alındı.

        Engelli köpeğin, sağlığına kavuşmasının ardından sahiplendirileceği bildirildi.

        Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, kimliği tespit edilen kamyonetin sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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