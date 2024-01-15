Mersin'de kamyonetin çarptığı engelli köpek tedaviye alındı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonetin üzerinden geçmesi sonucu yaralanan engelli köpek, belediye ekiplerince tedavi altına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonetin üzerinden geçmesi sonucu yaralanan engelli köpek, belediye ekiplerince tedavi altına alındı.
Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre, Yunus Emre Mahallesi'nde bir aracın yoldaki köpeğin üzerinden geçtiği ihbarı üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğüne bilgi verildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, sahipsiz ve engelli olduğunu belirledikleri yaralı köpeği Tarsus Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.
Veterinerler tarafından muayene edilen köpek, tedavi altına alındı.
Engelli köpeğin, sağlığına kavuşmasının ardından sahiplendirileceği bildirildi.
Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, kimliği tespit edilen kamyonetin sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
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