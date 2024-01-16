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        GÜNCELLEME - Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

        Mersin'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 04:49 Güncelleme: 16.01.2024 - 04:49
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        GÜNCELLEME - Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda, geçmişte silahlı olarak faaliyet yürüttüğü saptanan şüphelilerin, örgütün ideolojisi doğrultusunda hareket ederek çatışma bölgelerine eleman kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulundukları ve örgüt mensubu kişilerin illegal yollardan sınır geçişlerine aracılık ettikleri belirlendi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kimliği belirlenen zanlıların adreslerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girilen operasyonda, özel harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

        Adreslere düzenlenen baskında 7 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin 12 Ocak'ta sınır dışı edildiği belirlenirken, bir şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

        Aramalarda 21 bin 500 Suriye lirası, 800 avro, 23 bin 100 dolar ve çok sayıda örgütsel materyale el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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