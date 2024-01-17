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        Tarsus'ta üretici ve çiftçilere kırsal kalkınma destekleri anlatıldı

        Tarsus'ta üretici ve çiftçilere Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkında bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 14:42 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:57
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        Tarsus'ta üretici ve çiftçilere kırsal kalkınma destekleri anlatıldı
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        Tarsus'ta üretici ve çiftçilere Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkında bilgi verildi.

        Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Toplantıda, katılımcılara programa başvuru koşulları ve yapılması gerekenleri anlattı.

        Programa, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ile yetkililer, üretici ve çiftçiler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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