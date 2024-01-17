Tarsus Belediye Başkan adayı Tat, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Tarsus Belediye Başkan adayı Mahmut Tat, AK Parti İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

Tat, ziyarette AK Parti İlçe Başkanı İlker Uyar ve partililerle görüştü.

Cumhur İttifakı'na gönül verenlerin desteğiyle Tarsus'u hak ettiği yere taşıyacaklarını belirten Tat, Mersin'de hem büyükşehir belediyesini, hem Tarsus'u kazanacaklarını kaydetti.