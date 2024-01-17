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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 21:39 Güncelleme: 17.01.2024 - 21:39
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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Sinisa Prpa (Sırbistan)

        ÇBK Mersin: Epoupa 2, Holingsvorth 11, Mabrey 19, Williams 14, Melis Gülcan, Cornelius 3, Sinem Ataş 5, Meltem Avcı, Kiss 5, Asena Yalçın 5, Derin Yaya

        Virtus Segafredo Bologna: Andre, Pasa 10, Rupert 16, Zandalasini 2, Barberis 5, Peters, Consolini, Cox 12, Orsili 6, Peters 10

        1. Periyot: 23-19

        Devre: 36-32

        3. Periyot: 51-47

        Beş faulle çıkan: 39.59 Peters (Virtus Segafredo Bologna)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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