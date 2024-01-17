Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon:ServetTazegül

Hakemler: Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Sinisa Prpa (Sırbistan)

ÇBK Mersin: Epoupa 2, Holingsvorth 11, Mabrey 19, Williams 14, Melis Gülcan, Cornelius 3, Sinem Ataş 5, Meltem Avcı, Kiss 5, Asena Yalçın 5, Derin Yaya

Virtus Segafredo Bologna: Andre, Pasa 10, Rupert 16, Zandalasini 2, Barberis 5, Peters, Consolini, Cox 12, Orsili 6, Peters 10

1. Periyot: 23-19

Devre: 36-32

3. Periyot: 51-47

Beş faulle çıkan: 39.59 Peters (Virtus Segafredo Bologna)

MERSİN

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