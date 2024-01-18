Mersin'de yakalanan PKK/KCK hükümlüsü cezaevine gönderildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Şanlıurfa Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan T.Ş'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Belirledikleri adrese operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu hükümlüyü yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.Ş, cezaevine teslim edildi.