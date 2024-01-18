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        Tarsus'ta İYİ Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, İYİ Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 18:29 Güncelleme: 18.01.2024 - 18:31
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        Tarsus'ta İYİ Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, İYİ Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

        Yeni Ömerli Mahallesi'nde bulunan merkezin açılışına İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz katıldı.

        Yerel seçimlerde başarılı olmak istediklerini aktaran Yılmaz, Tarsus'tan aday gösterilen Mehmet Yunus Seven'in belediye başkanı seçileceğine inandığını kaydetti.

        Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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