Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, 20 Ocak Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde devam etti.

Mersin Stadı'nda gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, taktik ve dar alan çalıştı.

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayan Hatayspor, yarın öğle saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.