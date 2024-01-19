Piyanist Gülsin Onay ve oğlu kemancı Erkin Onay, Mersin'de konser verecek Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve oğlu kemancı Erkin Onay, Mersin'de sanatseverlerle buluşacak.

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve oğlu kemancı Erkin Onay, Mersin'de sanatseverlerle buluşacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesinden (MDOB) yapılan açıklamaya göre, "Gülsin Onay-Erkin Onay Duo" konseri, 23 Ocak'ta saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Piyanist Gülsin Onay ile Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın başkemancısı oğlu Erkin Onay'ın aynı sahneyi paylaşacağı konserde, piyano ve keman repertuvarının en seçkin eserleri seslendirilecek.