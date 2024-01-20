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        Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan için karşılama programı düzenlendi

        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan için karşılama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 18:51 Güncelleme: 20.01.2024 - 18:51
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        Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan için karşılama programı düzenlendi
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        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan için karşılama programı düzenlendi.

        31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Soydan, kent girişinde kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

        Şehir turu atarak MHP İl Başkanlığına gelen Soydan, partililerle selamlaştı.

        Soydan, parti binası önünde düzenlenen programda, Mersinlilere destekleri için teşekkür etti.

        Mersin için kolları sıvadıklarını söyleyen Soydan, şöyle devam etti:

        "Mersin sevdalısı olarak bu şehrin daha iyi yönetilmesi, daha iyi şartlarda olması adına bir yola çıktım. 'Ben de varım' dedim. Bizim içimizde Mersin hayali var. Vaatlerimiz, yeminimiz var. Bizim Mersin ideali ve geleceği noktasında planlarımız, düşüncelerimiz var. Güçlendirilmiş altyapısı ve dirençli üstyapısıyla bir Mersin hayalimiz var. 24 saat özgür, yeşili artırılmış, mutlu ve huzurlu bir şehir vaadimiz var."

        Soydan, Mersin'i geliştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

        31 Mart akşamı Mersin'de Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanacak bir yolun başlangıcında olduklarını dile getiren Soydan, "Tüm Mersinli hemşehrilerimiz 9 Mart'ı beklesin. 9 Mart'ta Mersin'imiz, geleceğimiz adına gönül belediyeciliği, üretken belediyecilik nasıl olur, 50 yılımızın planlarıyla, vizyoner projelerle Mersinli hemşehrilerimizin huzurlarına çıkacağız." diye konuştu.

        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy'un katılımcılara hitap ettiği program, günün anısına fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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