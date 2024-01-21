Tarsus'ta kumar oynayan 17 kişiye 85 bin lira ceza

Mersin'in Tarsus ilçesinde kumar oynayan 17 kişiye 85 bin lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye operasyon düzenlendi.

Ekipler, adresteki 17 kişiye 85 bin lira ceza yazdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.