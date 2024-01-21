Mersin'de motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, farklı adreslerden 4 motosiklet çalınmasıyla ilgili araştırma yapıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 1 şüphelinin kimliğini belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bulunan motosikletler de sahiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.