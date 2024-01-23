Stat:Mersin

Hakemler:Emre Kargın, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur, Fernandes, Hodzic, Görkem Sağlam, Dele-Bashiru, Rivas, Dadashov

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Efecan Karaca, Leroy Fer, Lezama, Oğuz Aydın, Majileikwa, Coelho, Yusuf Özdemir, Hadergjonaj

Gol: Dk. 5 Rivas (Hatayspor)

MERSİN

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