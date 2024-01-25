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        Mersin'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık girişimine 2 tutuklama

        Malatya'da bir internet sitesi üzerinden satışa sunulan aracı satın almak isteyen kişiyi "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 11:21 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:21
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        Mersin'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık girişimine 2 tutuklama
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        Malatya'da bir internet sitesi üzerinden satışa sunulan aracı satın almak isteyen kişiyi "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya'da yaşayan Murat D, bir internet sitesinin ilandaki aracı satın almak için görüştüğü N.Ç. ile S.D'nin yönlendirmesiyle araç sahibi Adem Ş'nin hesabına 1 milyon liralık satış bedelini aktardı.

        N.Ç. lie S.D, eş zamanlı olarak irtibata geçtikleri araç sahibinin hesabındaki paranın kendi hesaplarına transferini sağladı.

        Dolandırılmak istendiklerini anlayan tarafların şikayeti üzerine harekete geçen polis, "sazan sarmalı" yöntemini kullanan şüphelilerin Mersin'de olduğunu belirledi.

        Asayiş Şubesi ekipleri, hesaplarına bloke koydurdukları zanlıları, parayı çekmek için banka şubesine gittikleri sırada suçüstü yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinde yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen N.Ç. ile S.D. adliyeye sevk edildi.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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