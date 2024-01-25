Uzmanından gribal enfeksiyonlarla mücadele için aşı yaptırılması önerisi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Canacankatan, gribal enfeksiyonlara karşı aşı yaptırılmasını önerdi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Canacankatan, gribal enfeksiyonlara karşı aşı yaptırılmasını önerdi.

Hastanenin Acil Tıp Kliniği'nde görevli Canacankatan, gazetecilere, gribal enfeksiyonlar ile solunum yoluyla bulaşan hastalıklara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kış mevsiminin de etkisiyle Kovid-19, grip ve RSV virüslerinin görülmesinin sıklaştığını belirten Canacankatan, "65 yaşın üstündekiler, kalp yetmezliği, astım, KOAH, akciğer ve şeker hastalığı olanlar risk gruplarında yer alıyor. Bu gruplar için aşılamayı ciddi şekilde öneriyoruz. Kişilerin, virüse yakalanmadan önce aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Canacankatan, hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"C vitamini almalı ve taze sebze, meyve yemeliyiz. Günde 3 litre su ile ıhlamur, nane ve limon tüketmeliyiz. Alışveriş merkezlerinde, toplu taşımada ve hastanelerde mutlaka maske takmalıyız. Vatandaşlar, burun tıkanıklığı, gözde yaşarma, ateş, halsizlik gibi belirtileri hissettiğinde en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeli."