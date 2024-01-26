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        Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 20:41 Güncelleme: 26.01.2024 - 20:49
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        Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatay ekibi, Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman gerçekleştirdi.

        Antrenmanda futbolcular 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.

        Yaklaşık bir saat süren idmanla Hatay ekibi, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı.

        Futbolculardan Ömer Faruk Beyaz geçirdiği ameliyat nedeniyle kadroda yer almayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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