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        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklama

        Mersin'de yasa dışı bahis oynatılan internet sitelerini yönetenlere yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 10:26 Güncelleme: 27.01.2024 - 10:43
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        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklama
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        Mersin'de yasa dışı bahis oynatılan internet sitelerini yönetenlere yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynayan ve sitesini yöneten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Bir adrese yapılan baskın esnasında şüphelilerden birinin cep telefonunu dışarıya atması polisin termal kameralı dronu tarafından kaydedildi.

        Adreslerdeki aramada, 2 ruhsatsız silah, 2 şarjör, 23 fişek, 2 banka kartı, 15 telefon, 15 sim kart, 3 laptop, bir bilgisayara kasası, 2 hard disk, 7 flash bellek ve 43 dijital materyale el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Bu arada, şüphelilerin hesaplarında 300 milyon lira para transferi gerçekleştirildiği belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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