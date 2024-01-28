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        Cumhur İttifakı'nın Mersin adayı Soydan, MHP'nin mitingini değerlendirdi:

        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, MHP'nin kentte düzenlediği açık hava toplantısına ilişkin, "Bizim bu şehre yeminimiz, vaadimiz, hizmet ve proje sözümüz var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 18:13 Güncelleme: 28.01.2024 - 18:18
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        Cumhur İttifakı'nın Mersin adayı Soydan, MHP'nin mitingini değerlendirdi:
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        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, MHP'nin kentte düzenlediği açık hava toplantısına ilişkin, "Bizim bu şehre yeminimiz, vaadimiz, hizmet ve proje sözümüz var." dedi.

        Soydan, Mersin Millet Bahçesi'nin yanındaki alanda "Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin" sloganıyla düzenlenen mitingin ardından AA muhabirine, programın coşkuyla geçtiğini söyledi.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Soydan, "Mersin, büyük heyecan, coşku ve kalabalıkla Genel Başkanımızı bağrına bastı. Genel Başkanımız, 'Cumhur Bizim, Mersin Bizim, Türkiye Hepimizin" sloganıyla tüm Türkiye'ye, Mersin'imizin, kadim kentimizin önemini dile getirdi." ifadelerini kullandı.

        Soydan, amaçlarının kente hizmet etmek olduğunu, seçim sürecinde çalmadık kapı bırakmayacaklarını anlattı.

        Mersin'i geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Soydan, "Bizim bu şehre yeminimiz, vaadimiz, hizmet ve proje sözümüz var. Bu şehre borçluyuz. Bu kadim şehri hak ettiği çok daha güzel noktalara getirmek adına ben ve ekip arkadaşlarım gece uyumadan gündüz yorulmadan kendimizi, yüreğimizi ve yapacaklarımızı anlatacağız. Hep birlikte kazanan Mersin olacak." diye konuştu.

        Soydan, vatandaşlardan umut ve heyecan aldıklarını ifade ederek, "Mersin, 'artık kaybedecek 5 yılımız yok' diyor. İnşallah, Cumhur İttifakı'nın birikimleri, gönül belediyeciliği ve merkezi hükümetin destekleriyle Mersin'in hizmet odaklı ve parmakla gösterilen bir şehir haline gelmesi adına ekip arkadaşlarımızla sahadayız." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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