Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 476 zanlıdan 24'ü tutuklandı

Mersin'de jandarma ekiplerinin 1 haftalık çalışmasında çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 476 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerin 1 haftalık çalışmasında, çeşitli suçlardan aranan 476 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 476 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

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