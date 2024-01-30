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        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 476 zanlıdan 24'ü tutuklandı

        Mersin'de jandarma ekiplerinin 1 haftalık çalışmasında çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 476 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 14:56 Güncelleme: 30.01.2024 - 14:56
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        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 476 zanlıdan 24'ü tutuklandı
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        Mersin'de jandarma ekiplerinin 1 haftalık çalışmasında çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 476 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerin 1 haftalık çalışmasında, çeşitli suçlardan aranan 476 zanlı gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 476 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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