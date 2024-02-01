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        Hatayspor, sol kanat oyuncusu Doğukan Sinik'i transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Doğukan Sinik'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 18:18 Güncelleme: 01.02.2024 - 18:18
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        Hatayspor, sol kanat oyuncusu Doğukan Sinik'i transfer etti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Doğukan Sinik'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere Championship ekibi Hull City'de oynayan futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Doğukan Sinik'in sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda kulübü Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Doğukan Sinik'e hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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