Hatayspor, sol kanat oyuncusu Doğukan Sinik'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Doğukan Sinik'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere Championship ekibi Hull City'de oynayan futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Doğukan Sinik'in sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda kulübü Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Doğukan Sinik'e hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.