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        Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Mersin'de VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 20:58 Güncelleme: 01.02.2024 - 21:13
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        Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Mersin'de VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 17.00'de Mersin Stadı'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Hatayspor, maçın oynanacağı statta çalıştı.

        Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde 1 saat 10 dakika süren antrenmanda futbolcular taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

        İdmana, Hatay ekibinin yeni transferleri Abdulkadir Parmak ve Doğukan Sinik de katıldı.

        Hatayspor'da geçirdiği ameliyat nedeniyle Ömer Faruk Beyaz kadroda yer almayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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