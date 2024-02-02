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        Doktor Gürbüz Şen, Mersin Tabip Odası Başkanlığına aday oldu

        Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Doktoru Gürbüz Şen, Mersin Tabip Odası Başkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 15:00 Güncelleme: 02.02.2024 - 15:06
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        Doktor Gürbüz Şen, Mersin Tabip Odası Başkanlığına aday oldu
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        Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Doktoru Gürbüz Şen, Mersin Tabip Odası Başkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıkladı.

        Genel Sağlık-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı görevini de yürüten Dr. Şen, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, hekimleri tek çatı altında toplamak istediklerini söyledi.

        Mersin Tabip Odası'nın nisandaki seçimlerine "Hekim ve Değişim Grubu" olarak aday olduklarını belirten Şen, "Hekim odaklı yönetim anlayışıyla çalışacağız. Yeni, ortak, katılımcı, farklıklara saygılı ve mesleğimizi önceleyen bir yönetim anlayışı için bir aradayız." diye konuştu.

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