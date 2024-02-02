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        ÇBK Mersin, ABD'li basketbolcu Kahleah Copper'ı transfer etti

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, ABD'li oyuncu Kahleah Copper'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 16:45 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:45
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        ÇBK Mersin, ABD'li basketbolcu Kahleah Copper'ı transfer etti
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, ABD'li oyuncu Kahleah Copper'ı kadrosuna kattı.

        Kulübün X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Chicago Sky forması giyen 29 yaşındaki basketbolcuyla anlaşmaya varıldı.

        ABD Milli Takımı'nda da forma giyen 1,85 metre boyundaki Kahleah Copper ile sezon sonuna kadar anlaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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