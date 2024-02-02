ÇBK Mersin, ABD'li basketbolcu Kahleah Copper'ı transfer etti

ABD Milli Takımı'nda da forma giyen 1,85 metre boyundaki Kahleah Copper ile sezon sonuna kadar anlaşıldı.

Kulübün X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Chicago Sky forması giyen 29 yaşındaki basketbolcuyla anlaşmaya varıldı.

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