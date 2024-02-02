ÇBK Mersin, ABD'li basketbolcu Kahleah Copper'ı transfer etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, ABD'li oyuncu Kahleah Copper'ı kadrosuna kattı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, ABD'li oyuncu Kahleah Copper'ı kadrosuna kattı.
Kulübün X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Chicago Sky forması giyen 29 yaşındaki basketbolcuyla anlaşmaya varıldı.
ABD Milli Takımı'nda da forma giyen 1,85 metre boyundaki Kahleah Copper ile sezon sonuna kadar anlaşıldı.
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