Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Emir Eray Eyisoy
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Fernandes, Massanga Matondo, Görkem Sağlam, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Rohden, Eysseric, Güven Yalçın, Emre Mor, Münir Levent Mercan, Serdar Dursun, Ceccherini, Salih Dursun, Bertolacci
Gol: Dk. 42 Massanga Matondo (Hatayspor)
MERSİN
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