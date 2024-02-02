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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 19:16 Güncelleme: 02.02.2024 - 19:16
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Mersin

        Hakemler:Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Emir Eray Eyisoy

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Fernandes (Dk. 67 Boudjemaa), Massanga Matondo, Görkem Sağlam (Dk. 75 Abdulkadir Parmak), Dele-Bashiru (Dk. 90 Dadashov), Rivas (Dk. 90 Doğukan Sinik), Strandberg (Dk. 90 Maksimovic)

        VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi (Dk. 81 Koray Günter), Rohden (Dk. 56 Can Keleş), Eysseric, Güven Yalçın, Emre Mor (Dk. 75 Teklic), Münir Levent Mercan (Dk. 81 Lasagna), Serdar Dursun, Ceccherini, Salih Dursun, Bertolacci (Dk. 56 Feghouli)

        Goller: Dk. 42 ve 90+5 Massanga Matondo, Dk. 51 Strandberg (Penaltıdan) (Hatayspor), Dk. 86 Lasagna (VavaCars Fatih Karagümrük)

        Sarı kartlar: Dk. 49 Ceccherini, Dk. 83 Can Keleş (VavaCars Fatih Karagümrük)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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